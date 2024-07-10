Опонентом "біло-синіх" в Австрії буде Мамелоді Сандаунз.
Мамелоді Сандаунз, Getty Images
10 липня 2024, 18:46
Визначився ще один суперник київського Динамо на літньому зборі в Австрії, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
За тиждень, тобто в середу, 17 липня, "біло-сині" зустрінуться з південноафриканським Мамелоді Сандаунз. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Клуб із Преторії є володарем найбільшої кількості (14) чемпіонських звань із моменту створення Прем'єр-ліги ПАР у 1996 році. У 2016 році команда виграла Лігу чемпіонів КАФ.
Нагадаємо, сьогодні, 10 липня киянам у товариському матчі протистоїть німецький Падерборн.