Товариський матч із Янг Бойз завершився з рахунком 2:2.
Янг Бойз – Кривбас, fckryvbas.com
10 липня 2024, 21:37
Кривбас із Кривого Рогу у швейцарському містечку Золотурн провів свій другий товариський матч у рамках підготовки до нового сезону, а суперником клубу УПЛ став чинний чемпіон Швейцарії Янг Бойз.
Команди доволі швидко обмінялися забити м'ячами на перших хвилинах контрольного протистояння, проте на перерву швейцарський колектив все ж вирушив із мінімальною перевагою в рахунку (2:1).
Утім, на 72-ій хвилині Кожушко зрівняв рахунок та у підсумку зафіксував бойову нічию проти Янг Бойз.
Янг Бойз (Швейцарія) – Кривбас 2:2 (2:1)
Голи: Лаупер (8ʼ), Аджам (25ʼ) - Вакулко (5ʼ), Кожушко (72ʼ),
Кривбас (Кривий Ріг): Володимир Маханьков (Богдан Хома, 46) — Рафаель Бандейра (Андрій Понєдєльнік, 46), Бакарі Конате (Олександр Драмбаєв, 46), Ігор Снурніцин (Дмитро Семенов, 58), Іван Дібанго — Джихад Бізімана (Клім Приходько, 65), Денис Кузик (Даніель Соса, 46), Максим Луньов (Єгор Твердохліб, 46; Хрвоє Іліч, 78), Юрій Вакулко (новачок, 65), Дмитро Хомченовський (к) (Жан По, 46) — Прінс Аду (Олег Кожушко, 58).