Україна

Товариський матч із Янг Бойз завершився з рахунком 2:2.

Кривбас із Кривого Рогу у швейцарському містечку Золотурн провів свій другий товариський матч у рамках підготовки до нового сезону, а суперником клубу УПЛ став чинний чемпіон Швейцарії Янг Бойз.

Команди доволі швидко обмінялися забити м'ячами на перших хвилинах контрольного протистояння, проте на перерву швейцарський колектив все ж вирушив із мінімальною перевагою в рахунку (2:1).

Утім, на 72-ій хвилині Кожушко зрівняв рахунок та у підсумку зафіксував бойову нічию проти Янг Бойз.

Янг Бойз (Швейцарія) – Кривбас 2:2 (2:1)

Голи: Лаупер (8ʼ), Аджам (25ʼ) - Вакулко (5ʼ), Кожушко (72ʼ),