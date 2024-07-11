Україна

Черговий представник Грузії гратиме в УПЛ.

Ковалівський Колос традиційно активно працює на трансферному ринку й цього літа, уже встигнувши відзначитись кількома підписаннями.

Останнє з них — трансфер грузинського центрального півзахисника Ніки Гагнізде, який до цього виступав складі Діли з міста Горі та мав досвід піврічної оренди до турецького Умранієспора.

23-річний виконавець перейшов до складу ковалівців за 300 тис. євро, як повідомляє портал Transfermarkt.

На рахунку Гагнідзе 15 матчів, два голи та шість гольових передач у цьому сезоні Еровнулі Ліги.

Раніше гравець виступав за молодіжну та юнацьку (U-19) збірні своєї країни, провівши 17 матчів.