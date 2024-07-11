Україна

Поєдинок відбудеться в четвер, 18 липня. Початок — о 18:00 за київським часом

Динамо Київ офіційно оголосило про ще одного суперника під час тренувального збору, що команда проводить у Австрії у рамках підготовки до нового клубного сезону.

Цим суперником стане берлінський Уніон, який у минулій кампанії фінішував на 15 місці в турнірній таблиці німецької Бундесліги.

Поєдинок відбудеться в четвер, 18 липня. Початок — о 18:00 за київським часом (17:00 за місцевим).

Про місце проведення товариського матчу Динамо Київ — Уніон Берлін стане відомо пізніше.