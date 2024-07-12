Україна

Стало відомо, де можна буде подивитися поєдинки відбору підопічних Юрія Вернидуба до фінальної частини єврокубків.

Кривбас за підсумками минулого сезону УПЛ посів третє місце в турнірній таблиці, що дозволило команді Юрія Вернидуба стати одним із учасників єврокубків від України — "червоно-білі" зіграють в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Як повідомляє офіційний сайт Кривбасу, криворізький клуб вирішив передати права на трансляцію власних матчів у відборі до єврокубків сезону-2024/25 телеканалу УПЛ ТБ.

"UPL.TV — це телеканал, створений клубами Української Премʼєр-ліги. Кривбас передає права на показ своїх поєдинків у єврокубках заради популяризації та розвитку каналу. Закликаємо інших представників України в єврокубках приєднуватися до нашої ініціативи", — заявив віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін.

Нагадаємо, жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи пройде 22 липня.