Україна

Черговий новачок у колективі з Черкас.

Черкаський ЛНЗ минулого сезону дебютував серед учасників української Прем’єр-ліги, зумівши закріпитись у "еліті", тому доволі активно проводить цьогорічну літню трансферну кампанію.

Черговим новачком "бузкових" став албанський центральний захисник Айді Дайко, який раніше виступав на батьківщині за Лачі.

21-річний виконавець має за плечима виступи за молодіжні збірні різних вікових категорій власної країни.

Transfermarkt зазначає, що цей трансфер коштував ЛНЗ 200 тис. євро, тоді як контракт було підписано строком на два роки.

За минулий сезон Дайко провів 36 матчів.