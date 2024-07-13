Україна

Допомагатиме повернути харківський клуб до УПЛ.

Процес руйнування дніпровського Дніпра-1 триває й напередодні клуб залишив черговий виконавець.

Цього разу ним став фланговий захисник Євген Пасіч, який лише взимку минулого року долучився до лав СК, здійснивши трансфер за 150 тис. євро з рівненського Вересу.

Після цього 31-річний вихованець ще старого Дніпра відіграв 34 матчі, зробивши один гольовий пас.

А вже цього літа харківський Металіст 1925 запросив футболіста допомогти повернути клуб до УПЛ, після вильоту до Першої ліги за підсумками попередньої кампанії.

Сторони уклали контракт строком на два роки.

Пасіч гратиме за "жовто-синіх" під 18 номером.