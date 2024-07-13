Україна

Захисник прокоментував перебіг своєї кар'єри.

Максим Таловєров висловив думку стосовно своєї кар'єри.

"Чи в дитинстві займався іншими видами спорту? Ні, ніколи. Нічого не вмію, крім.. Сподіваюся, що в футбол трошки вмію", — цитує захисника офіційний сайт УАФ.

"Ні, нічого. Я завжди, коли був малий, ще з дитинства проводив час тільки на полі, потім приїжджав з тренування та йшов з друзями грати в футбол також. Тільки один спорт у моїй голові завжди був та зараз є.

Навіть коли моя дівчина хоче піти пограти в теніс, падел чи ще щось, то вона навіть сильніше, ніж я, відмовить.

За скільки пробігаю стометрівку? Ну, 18 – нормально? Це швидко?

Хто з товаришів по команді найшвидший? Думаю, тільки Тьома Бондаренко швидше, ніж я.

А в цій команді? Думаю, якщо без жартів, то.. Навіть не можу відзначити одного. Тому подивлюся на датчики, хто там найшвидший, і потім скажу.

Якби не став футболістом, в який вид спорту би пішов? Навіть не знаю. Можливо, баскетбол, тому що високий дуже. Але не знаю, виходило б щось чи ні.

Чи дивився Олімпійські ігри, коли був молодший? У прямому ефірі ніколи не дивився. Дивився тільки футбол, але на Олімпіаді футбол, чесно кажучи, не дивився.

Скільки було перельотів за це літо? Ні, не намагався, але вважаю, що це супер для нас, тому що ми адаптуємося та маємо можливість адаптуватися в кожній країні. Тому що кожна країна – це інша якась культура. Так ми розвиваємося, стаємо краще та розумніше.

Чим подобається Франція? Чесно кажучи, я був тільки один раз у Парижі з дівчиною. Це дуже красиве місто з дуже великою історією. Цілком Францію ще не встиг подивитися. Буду сподіватися, що матиму можливість ще побувати в інших містах потім сказати вже цілком свою думку".

На Олімпіаді збірна України зіграє з Іраком, Марокко та Аргентиною.