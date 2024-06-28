Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Сергія Реброва не змогла подолати груповий етап чемпіонату Європи.

Стало відомо, скільки заробила збірна України за свій виступ на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині.

Згідно з УЄФА, загальний призовий фонд Євро-2024 становив 331 мільйон євро, з яких 222 млн йдуть на участь збірних у турнірі (по 9,25 млн кожній), а 109 млн за їхні результати.

Виходячи з даних УЄФА, можна зробити висновок, що збірна України, яка не змогла вийти у плей-оф, заробила 10,75 млн євро, з яких 9,25 млн за участь, 1 млн за перемогу над Словаччиною та 500 тисяч за нічию з Бельгією.

Також додамо, що близько 240 млн євро буде виплачено клубам від УЄФА за участь гравців у міжнародному турнірі. Сума залежатиме від кількох факторів, у тому числі проведених днів на Євро.

Зазначимо, що на Євро-2020 Україна заробила 16 млн євро. Тоді "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Англії.