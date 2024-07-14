Україна

Черговий український клуб у кар’єрі вже немолодого виконавця.

Український фланговий універсал Микита Кравченко за свою футбольну кар’єру вже встиг пограти в Маріуполі (тоді — Іллічівець), київському Динамо, донецькому Олімпіку, дніпровському Дніпрі-1, ковалівському Колосі та житомирському Поліссі, де для нього й минав останній сезон.

Після завершення кампанії 27-річний виконавець мав повернутись назад до розташування "біло-синіх", однак Олександр Шовковський не мав на нього жодних планів.

Як наслідок, Динамо швидко погодилось із пропозицією Олександрії про трансфер свого футболіста на невизначених умовах.

Контракт із "поліграфами" Кравченко підписав строком на два роки.

За минулий сезон на його рахунку 15 матчів та дві гольові передачі в складі Полісся.