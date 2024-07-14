Україна

Зустріч пройшла на Брдо Стедіум у словенському Предослє.

Донецький Шахтар у четвертому товариському матчі на зборах у Словенії здобув розгромну звитягу над турецьким Різеспором.



Ще в першому таймі зустрічі "гірники" скерували у ворота свого суперника два м'ячі. Спочатку голом відзначився Назарина, після чого перевагу свого колективу подвоїв Тобіас.

У другій половині поєдинку команда Маріно Пушича забила тричі. Кевін довів рахунок до розгромного, а Матвієнко та Глущенко збільшили перевагу донеччан.

Шахтар — Різеспор 5:0

Голи: Назарина, 11, Тобіас, 17, Кевін, 54, Матвієнко, 81, Глущенко, 89 (пен.)

Шахтар (1-й тайм): Твардовський, Тобіас, Франьїч, Фарина, П. Енріке, Степаненко, Назарина, Педріньйо, Швед, Невертон, Егіналду

Шахтар (2-й тайм): Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, М. Гомес, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін (Глущенко, 60), Траоре