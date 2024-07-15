Україна

Амбітно.

Напередодні стартового матчу юніорської збірної України на Євро-2024 серед команд віком до 19 років, головний тренер "Синьо-жовтих" Дмитро Михайленко поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УАФ.

"Як завжди, ми не можемо бути на сто відсотків задоволеними підготовкою до турніру. Але все одно вона пройшла чудово, були дійсно хороші умови для тренувань, ми провели спаринг. Однак, на жаль, зараз міжсезоння, і гравці знову почали тренуватися не так давно. Повноцінно хлопці працювали лише два тижні, звичайно, бракує ігрового тонусу. Але всі в рівних умовах, тому не варто скаржитися. Щодня я бачу, що стан гравців покращується — і фізично, і психологічно, і з погляду того, як ми хочемо тут себе показати.

Наша мета - потрапити до четвірки найкращих команд. Ми на це сподіваємося і зробимо все можливе, щоб пройти якомога далі. Все залежатиме від нашого стану, від того, як ми будемо грати.

Північна Ірландія? Впевнений, що буде тиск, на трибунах будуть вболівальники. Незалежно від того, в якій частині Великої Британії грають команди, їх шалено підтримують. Будуть і свист, і крики, і ми маємо бути до цього готовими. Так само, як маємо бути готовими до будь-яких зовнішніх обставин, до вітру, до того, що гравці Північної Ірландії будуть дуже вмотивовані. Ми повинні відповідати спокоєм, коли працюємо з м’ячем, агресивністю, якщо це потрібно, пресингувати на кожній із ділянок поля й бути впевненими в собі та своїй грі. Кожен гравець відчуває відповідальність і важливість стартового матчу на таких турнірах, як чемпіонат Європи.

Ми всі живемо в складних умовах, нам потрібно до цього звикнути і брати відповідальність на себе. Це для нас і тиск, і мотивація. Звичайно, хочеться, щоб цей тиск не впливав на гру, щоб хлопці все одно відчували свободу, творили на футбольному полі. Тому ми прагнемо, щоб вони все ж відчували в цьому мотивацію, яка рухає їх вперед, до перемог, це дуже важливо для України, для всіх, хто нас підтримує", — сказав Михайленко.

Нагадаємо, стартовий матч на Євро-2024 (U-19) юніорська збірна України проведе з господарями турніру Північною Ірландією. Гра відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом.