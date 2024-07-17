Україна

Четвертим суперником "біло-синіх" на зборах буде багаторазовий чемпіон ПАР.

Київське Динамо продовжує готуватися до нового сезону на навчально-тренувальних зборах в Австрії.

Сьогодні, 17 липня, колектив Олександра Шовковського візьме участь у четвертому для себе контрольному поєдинку в рамках НТЗ.

Раніше кияни зіграли внічию з німецькими Падерборном (0:0) і Шальке (2:2), після чого розгромили данський Брондбю (4:0). Тепер їм протистоятиме багаторазовий чемпіон ПАР Мамелоді Сандаунз.

Стартовий свисток має пролунати о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Мамелоді Сандаунз:

Зазначимо, що це передостанній спаринг "біло-синіх" напередодні 2-матчевого протистояння із сербським Партизаном у кваліфікації Ліги чемпіонів.