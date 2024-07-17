Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до старту нового сезону.

Клуби української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.

Зокрема, сьогодні, 17 липня, відразу кілька команд провели чергові контрольні матчі.

У першому матчі львівські Карпати не спромоглися обіграти тернопільську Ниву. Матч закінчився результативною нічиєю з рахунком 3:3.

У складі львів'ян, яких за чутками ЗМІ може залишити головний тренер Мирон Маркевич, забивали Тлумак, Ігор Невес та Полегенько. При цьому двоє останніх зробили це з пенальті. У Ниви відзначилися Галадей, Козак та Різник, який також реалізував пенальті.

Карпати Львів – Нива Тернопіль 3:3

Голи: Ігор Невес, 3 (пен), Полегенько, 15 (пен), Тлумак, 53 – Галадей, 5, Козак, 16, Різник, 25 (пен).

Карпати (перший тайм): Кожухар, Сухар, Бабогло, Мірошніченко, Полегенько, Чачуа, Альварес, Костенко, Кузик, Стеніо, Ігор Невес.

Карпати (другий тайм): Ільющенков, Саків, Бабогло, Рябов, Мірошніченко (Полегенько, 67), Шах, Чех, Підлепенець, Тлумак, Сидун, гравець на перегляді.

У другому спарингу житомирське Полісся зіграло внічию з Епіцентром. Матч закінчився із рахунком 2:2.

При цьому Епіцентр до 78 хвилини вів у рахунку з перевагою у два м'ячі зусиллями Запорожця та Кравчука. Однак потім житомирську команду врятували Будківський та Назаренко.

Полісся – Епіцентр 2:2

Голи: Будківський, 78, Назаренко, 83 – Запорожець, 20, Кравчук, 41.

У третьому контрольному матчі черкаський ЛНЗ переміг Олександрію з рахунком 2:1.

Перемогу черкаській команді забезпечив оформлений дубль у виконанні новачка Ассінора, тоді як єдиний м'яч Олександрії забив Кампос на першій компенсованій хвилині другого тайму.

ЛНЗ — Олександрія 2:1

Голи: Ассінор, 36, 53 — Кампос, 90+1.

У ще одній зустрічі львівський Рух поступився бронзовому призеру чемпіонату Азербайджану — Сабаху з рахунком 1:2.

Команда Віталія Пономарьова відкрила рахунок у матчі на другій хвилині завдяки автоголу, проте потім пропустила у компенсований час до першого тайму, коли відзначився колишній гравець київського Динамо Перріс. Потім на 90 хвилині перемогу Сабаху забезпечив гол Купусовіча.

Рух – Сабах 1:2

Голи: Секідіка, 2 (автогол) – Перріс, 45+2, Купусовіч, 90.

Рух: Герета (Ванівський, 46), Кітела (Савчук, 46), Товарницький, Холод, Лях (Дяк, 62), Слюсар, ГНП (Угринчук, 62), Бойко (Підгурський, 46), Квасниця, Непейпієв (Клайвер, 46), Панченко (Денисов, 62).

Насамкінець криворізький Кривбас у двогодинному матчі обіграв загребське Динамо з рахунком 2:0.

Перемогу команді Юрія Вернідуба забезпечили забиті м'ячі у виконанні Аду та Твердохліба, які забивали на 17 та 19 хвилинах відповідно.

Динамо Загреб — Кривбас 0:2

Голи: Аду, 17, Твердохліб, 19.

Динамо Загреб (стартовий склад): Загорац, Торренте, Адемі, Петкович, Батуріна, Пʼяца, Рістовскі, Сучич, Мішич, Теофіль-Катрін, Перковіч.

Кривбас: Кліщук (Маханьков, 61, Хома, 90) – Бандейра (Понєдєльнік, 61), Драмбаєв (Конате, 61), Стецьков (Семенов, 61, Вілівальд, 90), Дібанго (Снурніцин, 61) – Кузик (Жан По, 61), Микитишин (Соса, 61, Очовечі, 103), Луньов (Хомченовський, 61, Іліч, 90), Вакулко (Бізімана, 61), Твердохліб (Аморозо, 61, Приходько, 90) – Аду (Кожушко, 61).