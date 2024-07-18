Україна

Команди порадували глядачів п'ятьма м'ячами.

Київське Динамо у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах поступилося берлінському Уніону з рахунком 2:3.

Рахунок у матчі міг бути відкритий на 11 хвилині, але забитий м'яч динамівців не було зараховано через офсайд. Через кілька хвилин Караваєв збив Госенса у своєму штрафному майданчику і арбітр призначив пенальті. Перший удар Голлербаха парирував Бущан, але той же Бенедікт добив м'яч у сітку воріт.

На 34 хвилині Динамо зрівняло рахунок — Ванат вдало зіграв на добиванні після кутового та удару Попова.

На 68 хвилині кияни пропустили другий м'яч, автором якого став Бедіа, який виграв боротьбу у Малиша. На 83 хвилині другим голом за Динамо на зборах відзначився Діалло, якому асистував Лонвейк.

Здавалося, все йде до нічийного результату, але берлінці все ж таки вирвали перемогу — на першій компенсованій хвилині Сібачо реалізував вихід віч-на-віч проти Нещерета.

Для команди Олександра Шовковського це був п'ятий та заключний матч на зборах. Вже наступного тижня біло-сині зіграють перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти сербського Партизана. Гра відбудеться 23 липня о 21:00 за Києвом.

Динамо Київ – Уніон Берлін 2:3

Голи: Ванат, 34, Діалло, 83 – Голлербах, 14, Бедіа, 68, Сібачо, 90+1.

Динамо: Бущан (Нещерет, 70) – Вівчаренко, Попов, Малиш, Караваєв (Себальйос, 80) – Бражко, Кабаєв (Діалло, 80), Піхальонок (Лонвейк, 70), Волошин (Ярмоленко, 46), Буяльський (Шапаренко, 70) – Ванат (Шепелєв, 80).

Уніон (стартовий склад): Штайн – Фогт, Жекель, Лейте, Госенс, Пртайїн, Голлербах, Хаберер, Скарке, Тріммель, Тусар.