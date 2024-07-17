Football.ua представляє відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 17 липня 2024 року.
Динамо Київ - Мамелоді Сандаунз, ФК Динамо Київ
17 липня 2024, 23:21
Київське Динамо у черговому контрольному матчі на зборах мінімально обіграло
південно-африканський Мамелоді Сандаунз (1:0).
Перемогу команді Олександра Шовковського приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Самби Діалло у середині першого тайму.
У наступному матчі Динамо зіграє проти берлінського Уніону. Гра відбудеться завтра, 18 липня.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Мамелоді Сандаунз:
Динамо Київ – Мамелоді Сандаунз 1:0
Гол: Діалло, 26.
Динамо: Нещерет (Моргун, 46), Дубінчак, Дячук, Біловар, Волошин (Себальйос, 46), Лонвейк (Піхальонок, 74), Андрієвський (Бражко, 74), Шапаренко (Шепелєв, 46), Ярмоленко (Царенко, 46), Діалло (Кабаєв, 46), Супряга.
Мамелоді Сандаунз (стартовий склад): Фебруарі, Мудау, Машего, Кекана, Лебуса, Мокоена, Алленде, Модіба, Масеко, Мабена, Зване.