Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 18 липня 2024 року.

Київське Динамо у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах поступилося берлінському Уніону з рахунком 2:3.

Для команди Олександра Шовковського це був п'ятий та заключний матч на зборах. Вже наступного тижня біло-сині зіграють перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти сербського Партизана. Гра відбудеться 23 липня о 21:00 за Києвом.

Огляд матчу:

Динамо Київ – Уніон Берлін 2:3

Голи: Ванат, 34, Діалло, 83 – Голлербах, 14, Бедіа, 68, Сібачо, 90+1.

Динамо: Бущан (Нещерет, 70) – Вівчаренко, Попов, Малиш, Караваєв (Себальйос, 80) – Бражко, Кабаєв (Діалло, 80), Піхальонок (Лонвейк, 70), Волошин (Ярмоленко, 46), Буяльський (Шапаренко, 70) – Ванат (Шепелєв, 80).

Уніон (стартовий склад): Штайн – Фогт, Жекель, Лейте, Госенс, Пртайїн, Голлербах, Хаберер, Скарке, Тріммель, Тусар.