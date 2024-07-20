Україна

"Гірники" не справилися з новачком АПЛ.

Донецький Шахтар програв новачку АПЛ Іпсвіч Таун (0:1) у черговому контрольному матчі на тренувальних зборах в Словенії.

Єдиний гол було забито на 29-й хвилині зустрічі зусиллями півзахисника "Трактористів" Сема Моріса.

У звітній грі головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вирішив зіграти практично різними складами в кожному з двох таймів. Лише Вінісіус з усіх футболістів "Гірників" зіграв більше 45 хвилин.

Шахтар — Іпсвіч 0:1

Гол: Моріс, 29.

Шахтар 1-й тайм: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевін — Траоре.

Шахтар 2-й тайм: Твардовський — Вінісіус, Грам, Франьїч, Педро Енріке — Степаненко, Назарина, Глущенко, Швед, Невертон — Егіналду.