Україна

Ще одне поповнення в складі колективу Олега Шандрука.

Голкіпер Андрій Кожухар підписав контракт із Вересом, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Угоду з ексгравцем Карпат розраховано на три роки. Сьогодні, 20 липня, йому виповнилося 25 років.

У сезоні-2023/24 Кожухар узяв участь у 28 матчах львівського клубу в Першій лізі, пропустивши 20 голів і 16 разів зберігши свої ворота "сухими".

На рахунку Андрія 9 матчів за юнацьку та молодіжну збірні України. Він є вихованцем Чорноморця.