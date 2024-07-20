Ще одне поповнення в складі колективу Олега Шандрука.
Андрій Кожухар (ліворуч), фото Верес
20 липня 2024, 20:48
Голкіпер Андрій Кожухар підписав контракт із Вересом, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
Угоду з ексгравцем Карпат розраховано на три роки. Сьогодні, 20 липня, йому виповнилося 25 років.
У сезоні-2023/24 Кожухар узяв участь у 28 матчах львівського клубу в Першій лізі, пропустивши 20 голів і 16 разів зберігши свої ворота "сухими".
На рахунку Андрія 9 матчів за юнацьку та молодіжну збірні України. Він є вихованцем Чорноморця.