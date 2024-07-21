Україна

Вчасно забрали перспективного гравця з клубу, що, схоже, призупиняє виступи.

Клуб Звягель із Житомирської області цього літа мав розпочати дебютні виступи на рівні Першої ліги, проте через складнощі з логістикою може знятись із змагань.

За таких умов невизначеності щодо майбутнього втримати гравців — ще та задача, тому перспективні виконавці поступово залишатимуть колектив.

Зокрема, це вже зробив центральний півзахисник Богдан Панчишин, який від сьогодні, 21 липня, офіційно є гравцем житомирського Полісся.

20-річний виконавець має за плечима львівську школу футболу та досвід роботи в академії ПФК Львів, тоді як Звягель він залишив на правах оренди.

Новачок виступатиме за "вовків" під 88 номером.

Минулий сезон став дебютним для Панчишина на професійному рівні. У складі Звягелю футболіст провів 21 матч у всіх турнірах.