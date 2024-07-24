Україна

Одесити поповнили свій склад вихованцем Динамо.

Центральний нападник Олексій Хобленко підписав контракт із Чорноморцем, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

За даними transfermarkt, угоду з 30-річним українцем розраховано до кінця червня 2025 року. ЛНЗ, свій попередній колектив, він залишив на правах вільного агента.

У сезоні-2023/24 Хобленко взяв участь у 22 матчах УПЛ, відзначившись 2 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, що Олексій раніше вже представляв Чорноморець. На його рахунку 11 результативних ударів і 3 гольові передачі в 54 поєдинках у сезонах-2015/16, 2016/17 і 2017/18.

"Вітаємо з поверненням в Одесу досвідченого і ефективного гравця атаки!

В минулому сезоні Олексій забивав на нашому стадіоні, правда той гол не приніс вболівальникам моряків особливих радощів.

Віримо, що цього сезону все буде інакше! Тим більше, що одеська публіка знає здібності і вміння Олексія Хобленка.

Вітаємо в чорно-синій родині!", — заявили одесити.

Нагадаємо, нещодавно Чорноморець також підписав Білошевського та Янакова.