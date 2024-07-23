Обидва футболісти вже виступали у складі "моряків".
ФК Чорноморець
23 липня 2024, 20:43
Одеський Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із двома півзахисниками Богданом Білошевським та Денисом Янаковим.
Обидва футболісти, які раніше вже виступали за Чорноморець, підписали трирічні контракти.
24-річний Білошевський минулого сезону виступав за Олександрію, де провів 11 матчів.
25-річний Янаков у минулій кампанії захищав кольори Полісся та Вереса. Сумарно на його рахунку 14 ігор та три забиті м'ячі.
Білошевський виступав за Чорноморець у 2021 році, коли провів вісім матчів. На рахунку Янакова вісім ігор у 2020 році та чотири забиті м'ячі.