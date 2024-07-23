Іспанія

Обидва футболісти вже виступали у складі "моряків".

Одеський Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із двома півзахисниками Богданом Білошевським та Денисом Янаковим.

Обидва футболісти, які раніше вже виступали за Чорноморець, підписали трирічні контракти.

24-річний Білошевський минулого сезону виступав за Олександрію, де провів 11 матчів.

25-річний Янаков у минулій кампанії захищав кольори Полісся та Вереса. Сумарно на його рахунку 14 ігор та три забиті м'ячі.

Білошевський виступав за Чорноморець у 2021 році, коли провів вісім матчів. На рахунку Янакова вісім ігор у 2020 році та чотири забиті м'ячі.