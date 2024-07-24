Україна

Результативний удар хавбека в матчі проти Партизана виявився ювілейним.

Центральний півзахисник Микола Шапаренко забив 600-й гол київського Динамо в єврокубках, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Динамо — Партизан 6:2 Відео голів та огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 23.07.2024

У номінально домашньому матчі проти сербського гранда 25-річний українець став автором першого результативного удару "біло-синіх" (1:1). Саме цей гол був ювілейним для киян.

Станом на зараз, гравці Динамо святкували взяття воріт своїх суперників у єврокубках уже 605 разів: 354 — на своєму полі, 245 – у гостях і 6 – на нейтральних полях. У КЄЧ/ЛЧ столична команда забила 357 голів, у КУЄФА/ЛЄ — 169, у КВК — 72, Лізі конференцій — 4 та Суперкубку — 3.

Автором першого результативного удару киян в єврокубках був Андрій Біба (02.09.1965, 1/16 фіналу КВК, Колрейн, Пн. Ірландія).