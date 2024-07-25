Україна

Гравець робить перші кроки в "дорослому" футболі.

Професійна кар’єра українського атакувального півзахисника Ярослава Рязанцева набрала чималих обертів, починаючи від 2021 року, коли він долучився до молодіжної команди Миколаєва.

Після цього він устиг пограти навіть у грузинській Гагрі, а потім опинився в структурі полтавської Ворскли, де й провів останній сезон.

Однак дебютувати за "дорослу" команду "зелено-білих" 19-річний виконавець так і не зумів, а вже цього трансферного вікна його до себе запросив закарпатський Минай у якості вільного агента.

Контракт підписано строком на один сезон.

Рязанцев гратиме за "лисів" під 91 номером.