Гравець робить перші кроки в "дорослому" футболі.
Ярослав Рязанцев, фото ФК Минай
25 липня 2024, 10:39
Професійна кар’єра українського атакувального півзахисника Ярослава Рязанцева набрала чималих обертів, починаючи від 2021 року, коли він долучився до молодіжної команди Миколаєва.
Після цього він устиг пограти навіть у грузинській Гагрі, а потім опинився в структурі полтавської Ворскли, де й провів останній сезон.
Однак дебютувати за "дорослу" команду "зелено-білих" 19-річний виконавець так і не зумів, а вже цього трансферного вікна його до себе запросив закарпатський Минай у якості вільного агента.
Контракт підписано строком на один сезон.
Рязанцев гратиме за "лисів" під 91 номером.