Україна

"Гірники" знову програли у Словенії.

Донецький Шахтар продовжує підготовчий збір в Словенії. На цей раз "гірники" зустрічалися з чинним чемпіоном Хорватії загребським Динамо.

Завдяки єдиному голу на 65-й хвилині зустрічі у виконані Томаса Баковича, Динамо З святкувало мінімальну перемогу.

Шахтар — Динамо Загреб 0:1

Голи: Бакович, 65

Шахтар: Твардовський — Вінісіус, Грам, Франьїч, Педро Енріке — Назаріна, Педріньйо (Гочолейшвілі, 46), Глущенко (Лацабідзе, 76), Швед, Невертон — Егіналду (Фаріна, 46).

Заключний матч на зборах у Словенії донецький Шахтар зіграє 27-го липня теж із загребським Динамо.