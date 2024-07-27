Україна

Олімпійській збірній України з футболу потрібна тільки перемога.

Головний тренер Олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань висловився напередодні матчу 2-го туру групового раунду Олімпіади-2024 з Марокко. Цитує українського фахівця УАФ.

"Перед нами наступний матч, і думати ми маємо саме про нього. А те, що сталося в поєдинку з Іраком, — це спорт. Я вважаю найголовнішим, що за грою матч було виграно за всіма показниками. У футболі таке трапляється, на жаль. Але в нас є шанс виправитися.

Думаю, якщо ми будемо прагнути перемоги, вона обов'язково прийде. Зараз все спрямоване на те, щоб виправити ситуацію.

Марокко, можна сказати, суперник більш ніж гідний. У нього склад — це практично національна збірна, яка дійшла до півфіналу на чемпіонаті світу. Для наших гравців це супермотивація. Тобто Марокко — дуже класна команда з індивідуально сильними виконавцями. Виграш у такої збірної стане великим поштовхом для нас у психологічному плані. Ми на це налаштовуємося, хоча й розуміємо, що буде важко. Але після першої гри в нас іншого виходу немає", — сказав Ротань.

Матч між олімпійськими збірними з футболу України та Марокко відбудеться сьогодні, о 18:00 за київським часом.