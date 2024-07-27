Україна

"Гірники" пропустили два голи з пенальті.

У суботу, 27 липня, між собою грали Шахтар і Динамо Загреб. Команди обмінялися голами, але переможця виявити так і не зуміли — 2:2.

Зазначимо, що донецький клуб пропустив два голи з пенальті.

Нагадаємо, що Динамо Загреб і Шахтар грали між собою двічі за два дні. У п'ятницю, 26 липня, хорватський клуб здолав "гірників" — 1:0.

Динамо Загреб – Шахтар 2:2

Голи: 0:1 — 54 Бондаренко, 0:2 — 59 Кевін, 1:2 — 66 Петкович з пенальті, 2:2 — 83 Петкович з пенальті

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кевін, Зубков, Траоре.

Запасні: Баглай, Грам, Фарина, Лацабідзе, Глущенко, Педріньо.