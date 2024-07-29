Клуби досягли домовленості про річну угоду.
Гіоргі Гочолеішвілі, фото ФК Шахтар Донецьк
29 липня 2024, 11:36
Грузинський фланговий захисник Гіоргі Гочолеішвілі півтора роки тому перейшов із Сабуртало до складу донецького Шахтаря за 1 млн євро.
У минулій кампанії 23-річний виконавець провів 24 гри, зробивши три гольові передачі.
Однак цього літа до клубу повернувся раніше орендований мадридським Реалом Вінісіус Тобіас, тож праворуч у захисті в "гірників" стало тіснувато для одразу трьох претендентів.
У підсумку, Гочолеішвілі погодився на рік перейти до данського Копенгагена на правах оренди.
"Леви" при цьому матимуть право викупу футболіста.