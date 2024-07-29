Україна

Клуби досягли домовленості про річну угоду.

Грузинський фланговий захисник Гіоргі Гочолеішвілі півтора роки тому перейшов із Сабуртало до складу донецького Шахтаря за 1 млн євро.

У минулій кампанії 23-річний виконавець провів 24 гри, зробивши три гольові передачі.

Однак цього літа до клубу повернувся раніше орендований мадридським Реалом Вінісіус Тобіас, тож праворуч у захисті в "гірників" стало тіснувато для одразу трьох претендентів.

У підсумку, Гочолеішвілі погодився на рік перейти до данського Копенгагена на правах оренди.

"Леви" при цьому матимуть право викупу футболіста.