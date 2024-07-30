Україна

Українець підсилить чинного володаря Ліги конференцій.

Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника збірної України Романа Яремчука, права на якого належали бельгійському Брюгге.

28-річний українець, який минулий сезон провів на правах оренди за Валенсію, підписав із чинним переможцем Ліги конференцій повноцінний контракт, деталі якого не уточнюються.

Зазначимо, що грецький гранд оголосив про трансфер Яремчука 30 липня — приблизно за годину після привітання президента Олімпіакоса Евангелоса Марінакіса з його днем народження.



У минулому сезоні український форвард провів за Валенсію 29 матчів, в яких він забив 4 голи. Його трансфер оцінюється в 2 млн євро.