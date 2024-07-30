Україна

Вихованці "біло-синіх" проведуть у луганському колективі й сезон-2024/25.

Центральний півзахисник Олександр Яцик і центральний нападник Ігор Горбач повернулися до Зорі, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Гравці Динамо поповнили склад луганців на правах оренди. Угоди розраховано до кінця червня 2025 року.

У сезоні-2023/24 21-річний Яцик узяв участь у 26 матчах Зорі в усіх турнірах, відзначившись 3 голами та 1 асистом. На рахунку 20-річного Горбача 5 результативних ударів і 2 гольові передачі в 27 поєдинках.

Нагадаємо, що в 1 турі УПЛ-2024/25 луганський клуб прийматиме Інгулець.