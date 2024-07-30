Україна

Деталі трансферів наразі не розголошуються.

Центральні захисники Шахтаря Данило Удод і Роман Савченко поповнили склад Чорноморця, передає офіційний Telegram-канал одеського клубу.

Подробиці угод "моряків" із 20-річними вихованцями "гірників" не повідомляються.

Савченко в сезоні-2023/24 узяв участь у 16 матчах Олександрії, яку представляв на правах оренди, тоді як Удод перебував у Шахтарі, жодного разу не з'явившись на полі.

"Віримо, що хлопці зможуть допомогти Чорноморцю у виконані завдань, які стоять перед командою", — зазначили в клубі.

Нагадаємо, що в 1 турі УПЛ-2024/25 одесити гостюватимуть у Кривбасу.