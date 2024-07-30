Україна
30 липня 2024, 20:01
Лівий берег став шістнадцятим участником нового сезону УПЛ
У вирішальному матчі фіналу чотирьох команда Первака здолала закарпатський Минай.
Лівий берег — Минай, фото УПЛ
30 липня 2024, 20:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лівий берег — Минай 3:0
Голи: Сухоручко, 19, Синиця, 29, М. Когут
Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко — Банада, Дедух (Співаков, 83) — Войцеховський (Галас, 68), Синиця (Колесник, 68), М. Когут (Литовченко, 74) — Сухоручко (І. Когут, 68).
Минай: Бандура — Чуєв, Скиба (Демиденко, 70), Прокопчук, Дворовенко (Кисіль, 46) — Шалфєєв, Кораблін (Воробчак, 70), Матюшенко — Дмитрук, Гунічев (Ременяк, 46), Вакула (Тищук, 88).
Попередження: Співаков — Гунічев, Матюшенко, Скиба
На 90+2-й хвилині був вилучений Андрій Співаков (Лівий берег) (друге попередження).