Український захисник продовжує відновлення після травми.
Олександр Тимчик, ФК Динамо Київ
31 липня 2024, 19:21
Захисник київського Динамо Олександр Тимчик продовжує відновлення після травми, повідомляє прес-служба клубу.
27-річний українець має пошкодження передньої поверхні стегна.
Зазначається, що Тимчик має повернутися до тренувань у загальній групі "біло-синіх" після матчу-відповіді з Партизаном у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, матч Партизан – Динамо відбудеться сьогодні, 31 липня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.