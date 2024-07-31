Україна

Український захисник продовжує відновлення після травми.

Захисник київського Динамо Олександр Тимчик продовжує відновлення після травми, повідомляє прес-служба клубу.

27-річний українець має пошкодження передньої поверхні стегна.

Зазначається, що Тимчик має повернутися до тренувань у загальній групі "біло-синіх" після матчу-відповіді з Партизаном у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, матч Партизан – Динамо відбудеться сьогодні, 31 липня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.