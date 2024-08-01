Україна

Український фахівець висловився напередодні нового сезону УПЛ.

Колишній головний тренер Вереса, Руху та Звягеля Юрій Вірт поділився очікуваннями щодо чемпіонської боротьби у майбутньому новому сезоні української Прем'єр-ліги.

"Шахтар однозначно буде знову боротися за чемпіонство. Але цього разу захистити титул їм буде надзвичайно важко, адже головний конкурент – Динамо – зараз виглядає дійсно потужно.

"Гірники" стали дещо сильнішими – тепер вони ще краще знають тренера, футболісти чудово розуміють його вимоги", — сказав Вірт для УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що Шахтар став чемпіоном України за підсумками минулої кампанії, тоді як Динамо фінішувало другим, відставши від лідера на два очки.