Луганський клуб продовжує брати в оренду "столицю".
Зоря офіційно оголосила про те, що правий вінгер київського Динамо Артем Слесар проведе у футболці луганської команди ще один сезон.
"Мужики" продовжили оренду 19-річного українця, як і Олександра Яцика та Ігоря Горбача раніше.
У минулій кампанії Слесар зіграв за Зорю лише 128 хвилин у чотирьох матчах.
Нагадаємо, що раніше луганська команда підписала орендні угоди ще з двома гравцями київського Динамо — захисником Олексієм Гусєвим та вінгером Беніто.