Україна

Луганський клуб продовжує брати в оренду "столицю".

Зоря офіційно оголосила про те, що правий вінгер київського Динамо Артем Слесар проведе у футболці луганської команди ще один сезон.

"Мужики" продовжили оренду 19-річного українця, як і Олександра Яцика та Ігоря Горбача раніше.

У минулій кампанії Слесар зіграв за Зорю лише 128 хвилин у чотирьох матчах.

Нагадаємо, що раніше луганська команда підписала орендні угоди ще з двома гравцями київського Динамо — захисником Олексієм Гусєвим та вінгером Беніто.