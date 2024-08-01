Україна

Ще два динамівці продовжать кар'єру у луганському клубі.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контрактів із двома гравцями київського Динамо — захисником Олексієм Гусєвим та вінгером Беніто.

Орендні угоди з обома гравцями "біло-синіх" розраховані на один рік.

Минулого сезону 19-річний Гусєв виступав за юнацьку команду Динамо, а на рахунку 25-річного Беніто 23 матчі, два м'ячі та один асист.

Також додамо, що раніше Зоря вже орендувала двох гравців Динамо.