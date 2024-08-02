Україна

Зміни в переліку виконавців можливі до 6 вересня включно.

Шахтар подав офіційний заявковий лист для участі в матчах внутрішніх змагань сезону-2024/25, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

До заявки "гірників" за списками А і Б потрапили 33 футболісти:

Воротарі: 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитро Різник, 34. Ростислав Баглай*, 35. Владислав Кравець*, 48. Денис Твардовський*, 72. Кіріл Фесюн

Захисники: 4. Бартол Франьїч, 5. Валерій Бондар, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас*, 18. Алаа Грам, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 55. Лука Лацабідзе*, 74. Мар’ян Фарина*

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Олександр Зубков, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов*, 25. Кирило Сігеєв*, 29. Єгор Назарина, 30. Марлон Гомес*, 37. Кевін*, 38. Педріньйо, 39. Невертон*

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 7. Егіналду*, 14. Данило Сікан



*список Б

Нагадаємо, в 1 турі УПЛ-2024/25 колектив Маріно Пушича зустрінеться з Ворсклою на виїзді. Матч відбудеться в неділю, 4 серпня (початок — о 15:30 за Києвом).