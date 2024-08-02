Команда Кобіна поповнилася захисником.
Вілівальд, кривбас
02 серпня 2024, 21:16
Центральний захисник Кривбасу Володимир Вілівальд на правах оренди приєднався до Інгульця. Про це повідомляє телеграм-канал криворізького клубу.
Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця сезону-2024/25.
Минулого сезону 19-річний Володимир Вілівальд відіграв за Кривбас 45 хвилин.
За підсумками сезону-2023/24 футбольний клуб Інгулець став чемпіоном Першої ліги України та повернувся до Української Прем'єр Ліги.