Україна

Команда Кобіна поповнилася захисником.

Центральний захисник Кривбасу Володимир Вілівальд на правах оренди приєднався до Інгульця. Про це повідомляє телеграм-канал криворізького клубу.

Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця сезону-2024/25.

Минулого сезону 19-річний Володимир Вілівальд відіграв за Кривбас 45 хвилин.

За підсумками сезону-2023/24 футбольний клуб Інгулець став чемпіоном Першої ліги України та повернувся до Української Прем'єр Ліги.