Україна

Молодий українець захищав Батьківщину від навали московитських агресорів.

Півзахисник ковалівського Колоса та збірної України (U-23) Владислав Велетень розповів про те, як захищав Батьківщину в лавах ТРО та ЗСУ. Його слова наводить ютуб-канал "ВЗБІРНА".

"Спочатку я був у теробороні. Ми були в Києві, потім у червні (2022 року) нас відправили на місяць на навчання і потім вже до бригади ЗСУ, яка розташовувалася в Краматорську. В армії я був вісім місяців, з них два з половиною "на передку".

Важко сказати чим моє сприйняття війни відрізняється від сприйняття моїх партнерів по команді. Звичайно, ти розумієш, що таке війна, коли ти туди приїжджаєш. Ти розумієш, що ти вже не вдома, і тут зовсім інше життя.

Ціна життя? Не знаю, важко сказати. Я ж кажу, я там був всього два з половиною місяці. Є хлопці, які там служать із початку війни і досі служать, і перебувають 10 із 12 місяців ан рік "на нулі". Тому я вважаю, що це вже потрібно в них питати про ціну життя", — сказав Велетень.

Висловлюємо величезну подяку всім Захисникам та Захисницям України! Велика шана загиблим Воїнам! Слава Україні!