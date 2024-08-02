Черговий трансфер рівненського клубу.
Габовда та Чечер, верес
02 серпня 2024, 22:53
Рівненський Верес оформив трансфер центрального захисника Даниїла Чечера. Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.
Зазначається, що з 19-річним гравцем підписано контракт до 30 червня 2027 року. Українець приєднався до народного клубу на правах вільного агента.
У новому клубі Чечер виступатиме під 44-м номером. Останнім місцем роботи Даниїла було житомирське Полісся.
Минулого сезону Даниїл Чечер відіграв за Полісся одну хвилину.