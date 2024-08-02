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Арсеній Коркодим приєднався до Вереса у червні 2022 року.

Воротар рівненського Вереса Арсеній Коркодим ухвалив рішення призупинити ігрову кар'єру через рекомендації лікарів після поглибленого обстеження у двох клініках Києва. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Піти з футболу — це звучить занадто гучно. Наразі я прийняв рішення призупинити кар’єру гравця. Взимку робитиму нове обстеження. Можливо, ситуація покращиться. Щодо сприйняття такої новини — поставився до цього з розумінням. Здоров’я — найголовніше. Місце футболу тепер займе щось інше.

Вперше про певні проблеми зі здоров’ям я дізнався декілька років тому, ще у Волині. Але тоді мені дозволили грати. А нещодавно після нового медогляду та УЗД-діагностики певну виявили негативну динаміку. Лікарі в Рівному побоялися брати на себе відповідальність за моє здоров’я і для остаточного заключення відправили на поглиблене обстеження до Києва.

Зрештою, після обстеження у двох столичних лікарнях у мене діагностували патологію, яку не побачили ні в Луцьку, ні в Рівному. Мені протипоказані фізичні навантаження. Тому з професіональним футболом поки змушений попрощатися. Приємно, що мене підтримали рідні, уся команда, всі хлопці", — сказав Коркодим.

Нагадаємо, 21-річний воротар приєднався до Вереса влітку 2022 року, проте за два сезони він не провів жодного офіційного матчу за "червоно-чорних".

Восени минулого року він завоював срібні медалі у складі збірної України на студентському чемпіонаті світу в Китаї, а другу половину минулого сезону провів у складі Креміня у Першій лізі – 10 матчів, з яких п'ять на нуль при восьми пропущених м'ячах.