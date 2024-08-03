Україна

Президент УАФ подякував німецькому фахівцю, що особисто прилетів до Києва, щоб провести семінар для українських тренерів.

Іменитий футбольний фахівець та тренер Ральф Рангнік, який вважається батьком для поточного покоління німецьких тренерів, прилетів до Києва на запрошення президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка для проведення семінару в Будинку футболу для українських тренерів.

Президент УАФ подякував на початку семінару Рангніку та його асистентам, що погодилися особисто провести майстерклас, незважаючи на війну та російську агресію.

"Я радий вітати в Будинку футболу відомого тренера Ральфа Рангніка! Дякую вам, що відгукнулися на наше запрошення й приїхали в Київ.

Ральф Рангнік — це фахівець, який багато зробив для розвитку світового футболу. Це фахівець, який шанує український футбол, і на особливе захоплення заслуговує те, що він приїхав до Києва в такий важкий для нашої країни час" — цитує слова Шевченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що Ральф Рангнік під час семінару розповів про те, як Валерій Лобановський вплинув на нього як на фахівця на початку тренерської кар'єри.