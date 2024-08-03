Президент УАФ подякував німецькому фахівцю, що особисто прилетів до Києва, щоб провести семінар для українських тренерів.
Андрій Шевченко та Ральф Рангнік, УАФ
03 серпня 2024, 12:47
Іменитий футбольний фахівець та тренер Ральф Рангнік, який вважається батьком для поточного покоління німецьких тренерів, прилетів до Києва на запрошення президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка для проведення семінару в Будинку футболу для українських тренерів.
Президент УАФ подякував на початку семінару Рангніку та його асистентам, що погодилися особисто провести майстерклас, незважаючи на війну та російську агресію.
"Я радий вітати в Будинку футболу відомого тренера Ральфа Рангніка! Дякую вам, що відгукнулися на наше запрошення й приїхали в Київ.
Ральф Рангнік — це фахівець, який багато зробив для розвитку світового футболу. Це фахівець, який шанує український футбол, і на особливе захоплення заслуговує те, що він приїхав до Києва в такий важкий для нашої країни час" — цитує слова Шевченка офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, що Ральф Рангнік під час семінару розповів про те, як Валерій Лобановський вплинув на нього як на фахівця на початку тренерської кар'єри.