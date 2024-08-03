Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та львівські Карпати.

Рівненський Верес та львівські Карпати матчем на рівненському Авангарді розпочнуть новий сезон української Прем'єр-ліги.

Олег Шандрук використав із перших хвилин Кожухара в рамці воріт, тоді як Протасевич та Морозко розташуються на флангах оборони, а Мрвальєвич гратиме на вістрі атаки.

Владислав Лупашко, у свою чергу, залучив до стартового складу Кемкіна у ворота, тоді як Адамюк та Мірошніченко гратимуть у захисті, Альварес розташується в опорній зоні, а Кузик гратиме в центральній вісі.

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Морозко — Кучеров, Кльоц — Дахновський, Яго, Шарай — Мрвальєвич.

Запасні: Когут, Ющишин, Гакман, Чечер, Кучеров, Куція, Світюха, Годя, Баран, Гайдучик.



Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Адамюк, Бабогло, Саків — Альварес — Підлепенець, Чачуа, Кузик, Костенко — Ігор.