Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та одеський Чорноморець.

Криворізький Кривбас та одеський Чорноморець зіграють у першому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.

Юрій Вернидуб вирішив використати з перших хвилин Кліщука в рамці воріт, тоді як Романчук зіграє в центрі оборони.

Олександр Бабич, у свою чергу, залучив до стартового складу Рудька в рамці воріт, тоді як Бутко, Удод та Савченко розташуються в захисті, а Янаков, Хобленко та Попов гратимуть у атаці.

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго — Вакулко — Д. Кузик, Луньов, Твердохліб, Хомченовський — Прінс.

Запасні: Маханьков, Хома, Драмбаєв, Понєдєльнік, Приходько, Бізімана, Аморозо, Соса, Микитишин, По, Оче, Кожушко.



Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Савченко, Єрмаков — Шпорн, Арсич, Васильєв — Янаков, Хобленко, Попов.

Запасні: Вічний, Лотоцький, Калин, Габелок, Пшеничнюк.



Гра Кривбас — Чорноморець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.