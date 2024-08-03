Україна

Рівненський колектив змарнував відмінні нагоди в обох таймах.

Новий сезон української Прем’єр-ліги таки розпочався. Причому на тій самій арені, рівненському Авангарді, де на початку звітного тижня ми дізнались ім’я останнього учасника цього розіграшу турніру. І ось, настав час рівненському Вересу повертатись до виступів на власному стадіоні, а в суперниках у "червоно-чорних" були львівські Карпати, які чимало пригод пережили за останні кілька років, але все ж таки знову представляють рідне місто в "еліті".

Погода в Рівному цього святкового для УПЛ дня вирішила зустріти команди зливою, через що газон на Авангарді був, м’яко кажучи, несподіваним для обох сторін. І гостям, вочевидь, було дуже важко до того призвичаїтись, бо пригадати, що собою являють "зелено-білі" в атаці, до перерви нагод якось і не випадало.

Натомість господарі себе почували цілком розкуто, про що свідчила кількість реальних гольових моментів на їхньому рахунку в першому таймі. І тут уже всім довелось пригадувати майстерність Олександра Кемкіна зразка минулого сезону, коли той відверто витягував Минай, який так і не врятувався від вильоту. Точно можемо стверджувати, що після пострілів Дахновського та Мрвальєвича під поперечину з лівого флангу штрафного мали бути голи, але їх не відбулось виключно через втручання воротаря.

І на цьому гольові нагоди рівнян себе точно не вичерпали, бо вони, немов за книжкою, штампували дальній постріли по цьому надзвичайно швидкому газону, і постійно така тактика нагнітала становище біля чужих воріт. Але це усе ж таки рідна УПЛ, тож кількість гольових моментів та кількість голів дуже часто поруч не йдуть і близько одна до одної. А Карпати тим часом знову програвали в футбол.

У другому таймі львів’янам дихалось усе ж таки легше, і вони навіть частіше за суперників опинялись у завершальній фазі атак. Але найкращий момент при цьому все одно залишився за Вересом — промах Яго з убивчої позиції в центрі штрафного на завершення пасу Степанюка та перехоплення від Дахновського до цього ще довго пригадуватимуть легіонеру.

Бо це банально була можливість виграти цей матч. "Леви" ж обмежились стерильним контролем із свого боку, а єдиний гарячий момент за їхньої участі — підкат на другу жовту від Костенка на лівому фланзі оборони проти Степанюка, без якого б та ситуація точно могла б обійтись. А от де тепер шукати Лупашку флангового гравця — це вже про наболіле.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме київське Динамо, а львівські Карпати гратимуть удома проти криворізького Кривбасу.Верес — Карпати 0:0Кожухар — Протасевич (Годя, 85), Гончаренко, Вовченко, Морозко — Дахновський (Гакман, 85), Кльоц (Кучеров, 66), Яго, Шарай Степанюк — Мрвальєвич (Гайдучик, 70).Кемкін — Мірошніченко, Адамюк, Бабогло, Саків (Полегенько, 57) — Альварес (Клименко, 83, Шах, 90+1) — Підлепенець (Занетті, 90+1), Чачуа, Кузик, Костенко — Ігор (Сидун, 90+1).Попередження: Шарай, Кучеров — Мірошніченко, Костенко, АльваресНа 89-й хвилині був вилучений Ян Костенко (Карпати) (друге попередження).