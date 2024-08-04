Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який відбудеться 4 серпня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Оболонню та Колосом, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

ОБОЛОНЬ — КОЛОС

НЕДIЛЯ, 4 ЛИПНЯ, 15:30. "ОБОЛОНЬ", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Перший матч туру – це завжди на багато відсотків “оглядини”, як кожен із клубів провів міжсезоння – а в контексті Колоса додатково інтригує постать Генінсона. Не просто так Володимир Братиславович став віце-президентом клубу, проміняв Одесу на Ковалівку. Від нього чекали і чекають на велику, серйозну перебудову клуба – тим більше, що дорога в першу четвірку без Дніпра-1 стала явно простішою, а за Кирила Фесюна клуб отримав 2,7 мільйона євро.

З Дніпра-1 Генінсон і взяв Третьякова, який має серйозно надати різноманітності середньої лінії команди. Втім, навіть у півзахисті Колоса це посилення не головне: повернення Харатiна до УПЛ інтригує набагато більше. Цей футболіст виїжджав з України у статус суперзірки – так, в принципі, і підтвердив цей статус. Щоб український гравець допоміг іноземному клубу вийти в ЛЧ – це непересічна історія, а для Ференцвароша той вихід у групу був першим за 20 років.

Але цікавих придбань в атаку Колос як не мав, так і не має. Навіть після сезону, в якому найкращий бомбардир команди у сезоні забив 4 м'ячі – і це був Цуріков. Клуб розраховує на Паулаускаса, який за великим рахунком провалив перші півроку в Україні.

Оболонь, звичайно, живе в принципово іншій реальності: якщо на гравця, окрім “пивоварів”, претендує якийсь інший клуб УПЛ, гравець з великою ймовірністю вибере альтернативу. От і перебивається клуб тими, хто більше нікому в УПЛ не потрібен: Бичек із Металіста 1925 та Вітенчук із Минаю переходили, явно бажаючи грати у “вишці”. Цікаво, чому Курко перейшов із Вереса – але, мабуть, у Рівному йому не гарантували місця в основному складі.

Втім, за будь-якого складу учасників перебіг матчу не змінюється. Улюблена цифра Оболоні та Колоса зображена у назвах клубів: нулі, нулі, багато нулів. Минулого сезону ці суперники жодного разу не забили у очних зустрічах – і є підстави вважати, що суха серія продовжиться.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Колос може зазнати 60-ї поразки в УПЛ. Програшна клубна рекордна серія Оболоні в УПЛ триває 2 гри. Безнічийна гостьова серія Колоса в Чемпіонаті триває 9 ігор: 3 перемоги та 6 поразок. Безгольова домашня серія Оболоні триває в УПЛ 248 хвилин. Оболонь при Валерію Іващенку може здобути 10-ту перемогу у всіх турнірах. Наразі єдина перемога Колоса при Олександру Поздєєву в УПЛ була здобута в гостях. 20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський, Андрій Цуріков (обидва — Колос).

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