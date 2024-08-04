Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який відбудеться 4 серпня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ворсклою та Шахтарем, яке пройде на домашньому стадіоні полтавської команди.

Недiля, 4 серпня, 15:30. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

4 серпня, у день старту нового сезону, Сергій Долганський зможе відзначити своєрідний ювілей.

Рівно сім місяців він працює у Ворсклі на посаді “виконувач обов'язків головного тренера”! І зимові збори давно відпрацював, і у фінал Кубка команду вивів, тепер закінчив літні – але керівництво полтавського клубу все ще не ухвалює рішень ні в той, ні в інший бік. Ані до статусу “нормального” головного тренера не підвищує, ані з посади не знімає.

Це непогано символізує ту епоху, в якій знаходиться сама Ворскла. Клуб не збільшує міць і не розформовується; напевно, дуже уважно відстежує кожну новину за Костянтином Жеваго і просто чекає кращих часів. Клуб на режимі економії, що формує режим “гірше за багатьох, краще за багатьох”.

Верес може переманити у Ворскли Руслана Степанюка, бо самому Степанюку може бути комфортніше повернутися до Рівного – він там теж добре та результативно грав. Але, з іншого боку, гріх скаржитися: клуб переманює Гучека у Чорноморця, бо справи одеського клубу набагато гірші. Толі, Якубу, Феліпе Родрігес залишили Полтаву – але клуб за 300 тисяч євро купив у Хорсенса Ієде, який раніше в Одесі адаптувався до УПЛ. Купити за гроші гравця гарантованої якості – це, за мірками цьогорічного УПЛ, просто розкіш.

...Але якщо не згадувати, що в лізі існує така команда, як Шахтар. Між іншим, Жеваго та Ахметов – два останні українські мільярдери, які мають футбольні клуби, але клуб Ахметова незрівнянно успішніший. Фесюн за пару мільйонів у Колоса, Франьич вільним агентом у Вольфсбурга – це просто витрати на здачу порівняно з 36 мільйонами євро, які клуб витратив на новачків у січні. Зараз Марлон Гомес, Кевін та компанія пройшли адаптацію, повноцінні збори – і страшно уявити, що команда таких глибини та потенціалу зробить із УПЛ.

Окрема інтрига: питання “вісімки”. Судакова піарили-піарили весь сезон, говорили про відмову продавати його в Наполі за 40 мільйонів – а він провалив Євро, і зараз ним навіть чутки так активно вже не мусуються. Надії на наступну Лігу чемпіонів, продаж за рік? Не питання, але Марлон Гомес сильно дублює Георгія за позицією – і, чесно кажучи, коли минулого сезону в основі виходив бразилець, Шахтар виглядав сильнішим.

Виходячи з якості складів, Ворскла повинна програвати з розгромним рахунком. Але якби футбол був такий простий, вона програвала б “гірникам” завжди – а в неї в чотирьох останніх матчах проти Шахтаря дві перемоги.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

480-й гостьовий матч Шахтаря в Чемпіонатах. Пропускна серія Ворскли продовжується в УПЛ 10 ігор (19 голів). Безнічийний серіал полтавчан в УПЛ триває 7 ігор: перемога та 6 поразок. Безвиграшна гостьова серія Шахтаря продовжується в УПЛ 2 гри: нічия та поразка. Ворскла при Сергію Долганському може зазнати 10-ї поразки в УПЛ, 30-й матч Шахтаря при Маріно Пушичу у всіх турнірах, в тому числі 10-й гостьовий в Чемпіонатах. Лассіна Траоре (Шахтар) може забити 20-й гол на клубному рівні. 10-й гол в УПЛ може забити Єгор Назарина (Шахтар).

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