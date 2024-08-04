Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який відбудеться 4 серпня та розпочнеться о 18:00.

Зоря та Iнгулець завершать програму першого туру української Прем’єр-ліги.

ЗОРЯ — IНГУЛЕЦЬ НЕДIЛЯ, 4 СЕРПНЯ, 18:00. "ДИНАМО". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ.ТБ

Зоря проти Інгульця у першому турі – привід, насамперед, подивитися на те, як обидва клуби прожили міжсезоння. Воно вийшло для обох суперників дуже бурхливим.

Зоря вже років 10 не мислить комплектації себе без “підживлення” від грандів – у свій час туди їхала молодь Шахтаря, потім настала черга динамівців. Ось і цього міжсезоння з Динамо під'їхало шість футболістів. Щоправда, один із них абсолютно ніякого відношення до юніорів не має: Беніто перетворився на відвертий баласт, який клуб намагається скинути хоч кудись. Але решта гравців має стосунок до наступного покоління талантів Динамо: Яцик, Гусєв-молодший, Горбач, Слюсар і, з невеликою натяжкою, Волошин – цілком собі “честолюбні дублери”.

Це, звичайно, краще, ніж нічого, але це надто одновекторно, скажімо так. Вперше за 10 років не потрапивши до єврокубків, луганчани передбачувано зосередилися на режимі виживання. Окрім оренд, є викуп контракту Жордана та придбання двох балканців. Хоч Габріель Ескінья народився і виріс в Австрії, голову на відсіч даю: якби не було в нього хорватського коріння, в цю Зорю він би не приїхав. Як і “повноцінний” словенець Жан Тронтель, Габріель покликаний зміцнити оборону.

Ну а в Інгульця головні ньюсмейкери та фронтмени традиційно не на футбольному полі. Думаю, багато вболівальників не запам'ятали жодного гравця цієї команди за цілі сезони виступів в УПЛ – усю увагу перетягував на себе президент. У першій лізі, задля справедливості, змогла проявити себе інша людина, але все одно не футболіст: Владислав Лупашко чудово відпрацював сезон з Інгульцем, добився швидкого підвищення і... пішов до Карпат.

Хоча Інгулець підвищувався одночасно із футбольним символом Львова, зрозуміти Лупашка можна. Карпати мають сильніші виконавці, приблизно, на 11 позиціях. Посилюється один новачок теж на порядок серйозніший за інший: не рахувати ж за топ-посилення Вілівальда, Мисика, Петька, які під'їхали в Петрове. А Лупашка замінить Кобін, який повернеться до тренерства після невдачі в Минаї. Що ж, для нього це може бути останній шанс показати себе в УПЛ.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Інгулець після річної перерви повертається в УПЛ. Зоря може на своєму полі 80-й раз зіграти внічию в Чемпіонатах. Інгулець може пропустити 100-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі). Безвиграшна домашня серія Зорі в Чемпіонаті триває 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки. Безнічийна гостьова серія Інгульця в УПЛ триває 4 гри: перемога та 3 поразки. У 2-му для себе клубі УПЛ в статусі головного тренера дебютує Василь Кобін, який раніше очолював Минай. Підопічні Василя Кобіна з різних клубів можуть 10-й раз зіграти внічию у всіх турнірах. 100-й матч в УПЛ може провести Роман Вантух (Зоря). 15-й гол в УПЛ може забити Едуардо Герреро (Зоря). Новачок Інгульця Антон Жилкін у минулому сезоні виступав саме за Зорю.

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