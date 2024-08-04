Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та київський Лівий берег.

Черкаський ЛНЗ та київський Лівий берег розпочнуть програму неділі першого туру української Прем'єр-ліги.

Андрес Карраско вирішив використати з перших хвилин Кучеренка в рамці воріт, тоді як Путря та Дайко гратимуть у лінії оборони, Ангелов дебютує в опорній зоні, а Ассінор розташується на вістрі атаки.

Віталій Первак, після розгрому закарпатського Миная (3:0), замін не робив.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Саліху, Г. Пасіч — Яшарі, Ангелов, Тілль — Олійник, Ассінор, Ейнел.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Бойко, Муравський, Наумець, Молло, Бар.



Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко — Банада, Дедух — Войцеховський, Синиця, М. Когут — Сухоручко.