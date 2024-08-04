Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та київський Лівий берег.
Андрес Карраско, фото ФК ЛНЗ
04 серпня 2024, 11:58
Черкаський ЛНЗ та київський Лівий берег розпочнуть програму неділі першого туру української Прем'єр-ліги.
Андрес Карраско вирішив використати з перших хвилин Кучеренка в рамці воріт, тоді як Путря та Дайко гратимуть у лінії оборони, Ангелов дебютує в опорній зоні, а Ассінор розташується на вістрі атаки.
Віталій Первак, після розгрому закарпатського Миная (3:0), замін не робив.
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Саліху, Г. Пасіч — Яшарі, Ангелов, Тілль — Олійник, Ассінор, Ейнел.
Запасні: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Бойко, Муравський, Наумець, Молло, Бар.
Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Семенов, Сіднней, Галас, Косовський, Ів. Когут, Литовченко, Колесник.
Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко — Банада, Дедух — Войцеховський, Синиця, М. Когут — Сухоручко.
Гра ЛНЗ — Лівий берег почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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