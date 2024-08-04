Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та донецький Шахтар.

Полтавська Ворскла та донецький Шахтар зіграють у першому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.

Сергій Долганський вирішив використати з перших хвилин Гучека та Чорноморця в обороні, тоді як Шкрієль гратиме в центральному трикутнику.

Маріно Пушич, у свою чергу, залучив до стартового складу Педріньйо Азеведо на лівий фланг захисту, тоді як над ним розташується Кевін, а Траоре очолить напад.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Гучек, Чорноморець — Хрипчук, Шкрієль, Челядін — Кане, Ковталюк, Нестеренко.

Запасні: Домолега, Єрмолов, Бацула, Крупський, Мякушко, Скляр, Ндукве, Прус, Ієде, Черниш.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон, Бондаренко — Зубков, Судаков, Кевін — Траоре.

Запасні: Фесюн, Франьїч, Вінісіус, Грам, Степаненко, Егіналду, Криськів, Швед, Глущенко, Педріньйо да Сілва, Невертон, Сікан.



Гра Ворскла — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.